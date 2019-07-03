Канада отказала в визах новым россиянам

Выступая перед журналистами, Фриланд заявила, что Канада предпринимает «конкретные действия против продолжающейся российской агрессии на Украине » и осуждает решение Кремля выдать паспорта РФ украинским гражданам в Донбассе.

«Мы примем меры, чтобы эти паспорта не могли быть использованы для поездки в Канаду», — подчеркнула министр.

Она призвала партнеров Канады поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, присоединившись к Оттаве в этом шаге.

Фриланд отметила, что у «законных владельцев российских паспортов» проблем с визами не будет. Глава МИД подчеркнула, что эта мера также не должна помешать людям, живущим в Донбассе, приехать в Канаду. По ее словам, жители ДНР и ЛНР могут подать заявку на визу для посещения Канады, используя свои украинские паспорта.

RCI отмечает, что людям, живущим на подконтрольных ополченцам территориях Донбасса, непросто получить документы на территории Украины: они сталкиваются с «материально-техническими трудностями», связанными с необходимостью пересечь активную линию фронта.

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса. Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства. Документы пообещали рассматривать не более трех месяцев.

Путин заявлял, что новый указ носит «чисто гуманитарный характер». Он отметил, что новые власти Украины не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР и проводить амнистию. По мнению Путина, это ключевые требования минских соглашений, и если Киев не хочет их выполнять, люди в Донбассе так и останутся «брошенными».

На Украине пообещали не признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР.