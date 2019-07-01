Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин срочно ушел в отпуск после скандала 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава украинского МИДа Павел Климкин проинформировал о решение уйти в политический отпуск. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, важно не допустить, чтобы Украина оказалась в "российской ловушке". Он добавил, что дискуссии внутри страны должны ослаблять Москву и усиливать Киев.
"Поэтому принял решение уйти в политический отпуск", — заявил Климкин.
Он добавил, что у него будет время на создание "настоящей команды".
Ранее сообщалось, что президент Украина Владимир Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала.
Газета.Ru: последние новости
Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России Украину ждет развал из-за действий Порошенко В Госдуме ответили на слова советника Зеленского о русском языке
В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков ответил Катамадзе на бойкот России1
Грузия обозначила новые угрозы от России71
Зеленский отказался подписывать закон об импичменте
Пекин поставил на место Британию
Депутат из Мордовии извинилась за грубость1
Видео
00:41
На Кипре упала «российская» ракета
Происшествия
02:59
Пригожин затаил обиду на Кикабидзе
Шоу-бизнес
09:45
Грузия обозначила новые угрозы от России
В мире
02:34
Первый канал принял важное решение по шоу «Голос»
Шоу-бизнес
02:56
Песков ответил Катамадзе на бойкот России
Общество
00:53
Успенскую назвали «вторым Алибасовым» из-за ЭКО
Шоу-бизнес
01:08
На могилу Началовой начали продавать паломнические туры
Шоу-бизнес
00:31
России предрекли новые проблемы
Армия
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
01:43
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение