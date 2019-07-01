Климкин срочно ушел в отпуск после скандала 

Глава украинского МИДа Павел Климкин проинформировал о решение уйти в политический отпуск. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, важно не допустить, чтобы Украина оказалась в "российской ловушке". Он добавил, что дискуссии внутри страны должны ослаблять Москву и усиливать Киев.
"Поэтому принял решение уйти в политический отпуск", — заявил Климкин.
Он добавил, что у него будет время на создание "настоящей команды".
Ранее сообщалось, что президент Украина Владимир Зеленский не берет Климкина в Канаду после скандала.