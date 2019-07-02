Трамп заявил, что Иран играет с огнём в ситуации с СВПД

Американский лидер Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил, что Тегеран «играет с огнём». «Они знают, что делают… Они знают, с чем играют, и играют с огнём», — цитирует его The Jerusalem Post. Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД. Отмечалось, что, согласно условиям соглашения, Тегеран обязан продавать излишки в случае превышения указанного объёма.