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Трамп заявил, что Иран играет с огнём в ситуации с СВПД 

RT на русском + ещё 32 1 час назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил, что Тегеран «играет с огнём».
«Они знают, что делают… Они знают, с чем играют, и играют с огнём», — цитирует его The Jerusalem Post.
Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД.
Отмечалось, что, согласно условиям соглашения, Тегеран обязан продавать излишки в случае превышения указанного объёма.
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В мире , Дональд Трамп , Иран
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