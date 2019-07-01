США потребовали запретить Ирану обогащать уран

Белый дом считает ошибкой разрешение Тегерану «обогащать уран на любом уровне». По версии США, «мало кто сомневается, что еще до заключения сделки Иран нарушал ее условия». США считают, что необходимо «восстановить давний стандарт нераспространения, согласно которому Иран не должен обогащать» уран, передает РИА «Новости».

США заверили, что «не позволят Ирану разработать ядерное оружие» и продолжат «максимальное давление», пока Тегеран «не изменит курс действий». По мнению США, Иран «должен покончить со своими ядерными амбициями».