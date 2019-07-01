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США потребовали запретить Ирану обогащать уран 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 1 час назад
Фото: Reuters
Ирану следует полностью запретить обогащать уран, заявила администрация США.
Белый дом считает ошибкой разрешение Тегерану «обогащать уран на любом уровне». По версии США, «мало кто сомневается, что еще до заключения сделки Иран нарушал ее условия». США считают, что необходимо «восстановить давний стандарт нераспространения, согласно которому Иран не должен обогащать» уран, передает РИА «Новости».
США заверили, что «не позволят Ирану разработать ядерное оружие» и продолжат «максимальное давление», пока Тегеран «не изменит курс действий». По мнению США, Иран «должен покончить со своими ядерными амбициями».
Госдеп отметил, что «у Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории». США «готовы провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке». При этом Вашингтон угрожает наращивать «экономическое давление и дипломатическую изоляцию» в отношении Ирана.
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В мире , Госдеп США , Администрация США , РИА Новости , Иран , США , Тегеран
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