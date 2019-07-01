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МАГАТЭ проверяет сообщения СМИ о превышении Ираном уровня запасов урана 

РИА Новости + ещё 7 56 минут назад
Фото: Reuters
Инспекторы МАГАТЭ проверяют сообщения о том, что Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограмм, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредерик Даль.
Ранее о превышении Ираном запасов урана сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. По данным источника агентства, это подтвердили инспекторы МАГАТЭ, оценившие в понедельник запасы урана в Иране.
"Мы знаем о сообщениях СМИ об иранских запасах низкообогащенного урана. Наши инспекторы на месте, и они сообщат штаб-квартире, как только запасы низкообогащенного урана будут проверены", — сказал Даль.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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В мире , МАГАТЭ , ИА Fars , РИА Новости , Иран
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