Крым российский: Вакарчук оправдался за оговорку

По данным издания, в ходе своего выступления в Харькове Святослав Вакарчук заявил, что «Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».

Партия «Голос» полностью поддерживает целостность Украины, пояснил изданию Святослав Вакарчук.

"Крым — украинский. (…) Территориальная целостность и государственность Украины — это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких обстоятельствах. Вот незыблемая позиция как моя личная, так и всех без исключения членов партии «Голос»», — подчеркнул он.

Вакарчук также обвинил политических оппонентов в использовании его оговорки.