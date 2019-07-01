Крым российский: Вакарчук оправдался за оговорку 

Лидер украинской партии «Голос», солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что Крым остается украинским. Ему пришлось оправдываться за оговорку при выступлении в Харькове, когда он назвал Крым российским, пишет OBOZREVATEL.
По данным издания, в ходе своего выступления в Харькове Святослав Вакарчук заявил, что «Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».
Партия «Голос» полностью поддерживает целостность Украины, пояснил изданию Святослав Вакарчук.
"Крым — украинский. (…) Территориальная целостность и государственность Украины — это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких обстоятельствах. Вот незыблемая позиция как моя личная, так и всех без исключения членов партии «Голос»», — подчеркнул он.
Вакарчук также обвинил политических оппонентов в использовании его оговорки.
«А те, кто сейчас под микроскопом рассматривают наши заявления, используя каждую оговорку, это те люди, для которых война и страдания наших граждан — не более чем ресурс, который они используют в своих политических целях. Я уверен, что люди понимают, кто искренне за них болеет, а кто ими манипулирует», — добавил он.
Ранее руководитель предвыборной кампании «Голоса» Юлия Клименко в интервью «Украинской правде» заявила, что партия рассчитывает набрать на выборах в Верховную Раду 24-25% голосов избирателей.