Пентагон испугался победы России в войне за влияние

Соединенные Штаты недостаточно эффективно противодействуют все более наглой «политической войне», которую ведет Россия по всему миру. К таким выводам пришли аналитики Пентагона и независимые стратегические специалисты, сообщает Politico.

По мнению авторов доклада, в США недооценивают то, как российские власти используют пропаганду и дезинформацию для влияния на общественное мнение в Европе, Средней Азии, Африке и Латинской Америке.

Они подчеркивают, что сейчас у американского правительства нет внятной «истории» — нарратива вроде того, который использовался против Советского Союза во время Холодной войны. И пока США бездействуют, Москва активно действует в «серых зонах», подрывая демократические режимы и принуждая соседние страны действовать в ее интересах.

Отдельное внимание исследователи уделяют возможности сближения России и Китая — по их мнению, прочный российско-китайский союз может привести к полному перевороту установившегося миропорядка и к тому, что Вашингтон потеряет свое международное влияние. Чтобы этого избежать, предлагается различными способами вселять РФ и КНР взаимное недоверие.

Там же отмечается, что одновременно с этим необходимо налаживать отношения с Россией — в первую очередь, чтобы избежать новой гонки ядерных вооружений. Для установления партнерства, считают авторы, еще не слишком поздно.