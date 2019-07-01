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Пентагон испугался победы России в войне за влияние 

Lenta.ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты недостаточно эффективно противодействуют все более наглой «политической войне», которую ведет Россия по всему миру. К таким выводам пришли аналитики Пентагона и независимые стратегические специалисты, сообщает Politico.
По мнению авторов доклада, в США недооценивают то, как российские власти используют пропаганду и дезинформацию для влияния на общественное мнение в Европе, Средней Азии, Африке и Латинской Америке.
Они подчеркивают, что сейчас у американского правительства нет внятной «истории» — нарратива вроде того, который использовался против Советского Союза во время Холодной войны. И пока США бездействуют, Москва активно действует в «серых зонах», подрывая демократические режимы и принуждая соседние страны действовать в ее интересах.
Отдельное внимание исследователи уделяют возможности сближения России и Китая — по их мнению, прочный российско-китайский союз может привести к полному перевороту установившегося миропорядка и к тому, что Вашингтон потеряет свое международное влияние. Чтобы этого избежать, предлагается различными способами вселять РФ и КНР взаимное недоверие.
Там же отмечается, что одновременно с этим необходимо налаживать отношения с Россией — в первую очередь, чтобы избежать новой гонки ядерных вооружений. Для установления партнерства, считают авторы, еще не слишком поздно.
В марте стало известно, что Госдепартамент США в 2020 году потратит 661 миллион долларов на противодействие влиянию России. Деньги будут направлены на «усиление противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии».
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В мире , Пентагон , Госдеп США , США
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