Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Reuters
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
«Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет», — сказал председатель делегации Украины Владимир Арьев.
По его словам, Россия должная без условий освободить украинских «политических заключённых» и моряков, передаёт Интерфакс.
Комитет также обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы 21 июля.
26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
После этого делегации семи стран, в том числе Украины, решили покинуть сессию ассамблеи. При этом позднее делегации Литвы и Грузии заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России.
Как отмечала первый замглавы делегации Украины в ПАСЕ Юлия Лёвочкина, тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает в ПАСЕ.
30 июня Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии призвал правительство вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения по России.
RT на русском: последние новости
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской В Эстонии призвали правительство выйти из ПАСЕ из-за решения по России
Комментарии4
В мире , Совет Европы , Верховная Рада , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Швырнули на тротуар и сказали, что я позорю нацию»2
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей227
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев78
Эрдоган назвал сроки поставок российских С-400 в Турцию
«Хочет наказать Россию?»: Соловьев осадил Катамадзе1
Видео
01:43
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
Украина В мире
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
10:13
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей
Политика
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:53
Борис Джонсон призвал позлить Путина
В мире
02:23
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Происшествия
08:15
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Армия
00:32
Малахов рассказал о болезни сына
Шоу-бизнес
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:17
«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение