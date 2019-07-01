Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

«Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет», — сказал председатель делегации Украины Владимир Арьев.

По его словам, Россия должная без условий освободить украинских «политических заключённых» и моряков, передаёт Интерфакс.

Комитет также обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы 21 июля.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.

После этого делегации семи стран, в том числе Украины, решили покинуть сессию ассамблеи. При этом позднее делегации Литвы и Грузии заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России.

Как отмечала первый замглавы делегации Украины в ПАСЕ Юлия Лёвочкина, тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает в ПАСЕ.

30 июня Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии призвал правительство вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения по России.