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Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Участники акции протеста в Гонконге пытаются штурмовать здание законодательного совета, пишет The Guardian.
Демонстранты пробили дыру в стеклянной двери здания. Они используют металлическую тележку.
Вооруженная полиция находится внутри здания.
Сообщается, что полицейские применили спрей, предположительно, перцовый газ, чтобы остановить пытающихся проникнуть в задние.
15 июня власти Гонконга решили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов.
Закон регулирует выдачу на материковый Китай скрывающихся от правосудия на автономной территории.
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В мире , The Guardian , Гонконг
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