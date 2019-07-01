Не пустим в ПАСЕ: Польша готовит «удар» по России

Делегация России с 2016 года не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы по причине ограничения своих полномочий. Они были ограничены из-за присоединения Крыма и событий на Украине.

На прошлой неделе депутаты ПАСЕ поддержали резолюция, которая запрещает приостанавливать или отзывать полномочия делегаций. В тот же день Россия была приглашена вернуться.

Вчера в ходе брифинга в городе Люблин Станислав Карчевский заявил, что Польша вместе с балтийскими странами думает о подготовке резолюции против возвращения России в ПАСЕ.

По его словам, вскоре могут состояться встречи, на которых будет выработана общая польско-балтийская позиция по этому вопросу. Она, позиция, считает Карчевский, побудит присоединиться к протесту Польши и стран Прибалтики другие страны, делегаты которых голосовали против восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы.