Польша готовит «удар» по России

Польша и балтийские страны могут опротестовать возвращение России в ПАСЕ. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил спикер польского Сената Станислав Карчевский.
Делегация России с 2016 года не участвовала в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы по причине ограничения своих полномочий. Они были ограничены из-за присоединения Крыма и событий на Украине.
На прошлой неделе депутаты ПАСЕ поддержали резолюция, которая запрещает приостанавливать или отзывать полномочия делегаций. В тот же день Россия была приглашена вернуться.
Вчера в ходе брифинга в городе Люблин Станислав Карчевский заявил, что Польша вместе с балтийскими странами думает о подготовке резолюции против возвращения России в ПАСЕ.
По его словам, вскоре могут состояться встречи, на которых будет выработана общая польско-балтийская позиция по этому вопросу. Она, позиция, считает Карчевский, побудит присоединиться к протесту Польши и стран Прибалтики другие страны, делегаты которых голосовали против восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы.