Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.

Он выразил надежду, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке Минского процесса», — говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном в Facebook.