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Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской 

RT на русском + ещё 5 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Он выразил надежду, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.
«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке Минского процесса», — говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном в Facebook.
Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал начало процедуры разведения сил в Донбассе «хорошим шагом Украины».
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Курт Волкер , ОБСЕ , Госдеп США
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