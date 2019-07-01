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Представитель Зеленского разрешил Донбассу говорить на русском 

360tv.ru + ещё 8 49 минут назад
Фото: ТАСС
Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что русский язык в Луганске и Донецке мог бы стать региональным. Однако официальный языком страны должен остаться украинский.
При этом в интервью изданию «РБК-Украина» он отметил, что территория Донбасса является частью Украины, поэтому там тоже официальным должен быть украинский язык. По его мнению, русский не может быть вторым государственным языком.
«Я за украинский язык, и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», — отметил он.
Верховная рада весной 2019 года одобрила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно нему, украинцы должны использовать национальный язык почти везде. Эти нормы распространяются как на госорганы, так и на социальные учреждения. В частности, речь идет о больницах, учебных учреждениях, сфере обслуживания. Авторы проекта назвали его главной задачей развития украинского языка как «самобытного языка титульной нации».
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РБК-Украина , Донецк , Луганск
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