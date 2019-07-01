Представитель Зеленского разрешил Донбассу говорить на русском

При этом в интервью изданию «РБК-Украина» он отметил, что территория Донбасса является частью Украины, поэтому там тоже официальным должен быть украинский язык. По его мнению, русский не может быть вторым государственным языком.

«Я за украинский язык, и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», — отметил он.