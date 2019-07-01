Украинцы ошиблись в Зеленском, заявили в Раде

Рабинович признался, что во втором туре выборов главы государства он и сам голосовал за Зеленского, однако тот, по его мнению, всех обманул.

"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освободили. — Прим. ред.) — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", — сказал депутат.

Он добавил, что страна превращается в "96 квартал".