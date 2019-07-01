Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы ошиблись в Зеленском, заявили в Раде 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Рабинович признался, что во втором туре выборов главы государства он и сам голосовал за Зеленского, однако тот, по его мнению, всех обманул.
"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освободили. — Прим. ред.) — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", — сказал депутат.
Он добавил, что страна превращается в "96 квартал".
В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем выборов украинского президента: во втором туре он набрал около 73 процентов голосов избирателей. За Петра Порошенко проголосовали лишь 24 процента украинцев.
Последние новости
«Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Комментарии6
В мире , Украина , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон проведет Brexit «назло Путину»66
Катамадзе передумала отказываться от концертов в РФ17
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России34
Тимошенко отказалась идти на гей-парад8
Жених умер на следующий день после свадьбы9
Видео
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:40
«Не пустим Россию в ПАСЕ»: Польша готовит ответный удар
В мире Статьи
03:26
CNN призвала «назло Путину» приезжать в Грузию
В мире
01:07
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
США В мире
01:01
Уборщица отбилась веником от белого медведя в Москве
Происшествия
00:09
150 км набережных приведут в порядок
Новости Москвы
04:30
Еще одна страна задумалась о выходе из ПАСЕ из-за России
В мире Прибалтика
02:20
Жители Архангельска освистали губернатора на дне города
Происшествия
01:51
Песков рассказал про иностранные языки Путина
Политика
01:47
Путин дал поручение Шойгу
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение