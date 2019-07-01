Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину» 

Газета.Ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Telegraph.
По его словам, таким образом Британия докажет Путину ценность либерализма.
Он также добавил, что отказ Британии от Brexit или проведение нового референдума сделает демократию "посмешищем".
Джонсон подчеркнул, что либерализм не только жив, но и обеспечивает западным странам "процветание".
Ранее сообщалось, что Путин рассказал о месте либерализма в мире.
Газета.Ru: последние новости
Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны CNN призвала "назло Путину" приезжать в Грузию
В мире , Европа , Brexit , Борис Джонсон , Владимир Путин , ЕС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катамадзе передумала отказываться от концертов в РФ2
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России32
Жених умер на следующий день после свадьбы4
«Не пустим Россию в ПАСЕ»: Польша готовит ответный удар226
Япония приписала себе Курилы на сайте G20191
Видео
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:40
«Не пустим Россию в ПАСЕ»: Польша готовит ответный удар
В мире Статьи
03:26
CNN призвала «назло Путину» приезжать в Грузию
В мире
01:07
Экс-глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
США В мире
01:01
Уборщица отбилась веником от белого медведя в Москве
Происшествия
00:09
150 км набережных приведут в порядок
Новости Москвы
04:30
Еще одна страна задумалась о выходе из ПАСЕ из-за России
В мире Прибалтика
02:20
Жители Архангельска освистали губернатора на дне города
Происшествия
01:51
Песков рассказал про иностранные языки Путина
Политика
01:47
Путин дал поручение Шойгу
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение