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Япония приписала себе Курилы на сайте G20 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
На официальном видео саммита G20 Южные Курилы указаны как часть Японии. Об этом пишет газета «Известия».
Также спорные острова отмечены как японские на официальном сайте саммита, прошедшего в японской Осаке.
Источник в российских дипломатических кругах пояснил изданию, что Япония всегда обозначала Южные Курилы как свою территорию. На Смоленской площади неоднократно выражали недовольство по этому поводу, а затем российский МИД занял позицию «рисуйте что хотите, все равно острова наши».
Помимо Курил, Токио приписал себе и спорные с Китаем острова Сенкаку (Дяоюйдао).
23 июня стало известно, что Япония вряд ли готова заключить окончательное соглашение по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных островах Курильской гряды.
Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
Уточняется, что речь идет об утилизации отходов и туризме.
Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
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Комментарии17
В мире , Азия , Интернет , МИД , газета "Известия" , Япония
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