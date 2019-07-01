Япония приписала себе Курилы на сайте G20

Также спорные острова отмечены как японские на официальном сайте саммита, прошедшего в японской Осаке

Источник в российских дипломатических кругах пояснил изданию, что Япония всегда обозначала Южные Курилы как свою территорию. На Смоленской площади неоднократно выражали недовольство по этому поводу, а затем российский МИД занял позицию «рисуйте что хотите, все равно острова наши».

Помимо Курил, Токио приписал себе и спорные с Китаем острова Сенкаку (Дяоюйдао).

23 июня стало известно, что Япония вряд ли готова заключить окончательное соглашение по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных островах Курильской гряды.

Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.

Уточняется, что речь идет об утилизации отходов и туризме.

Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.