Итоги G20: Япония «присвоила» Курилы

На официальном видео саммита G20, проходившего в Осаке , Южные Курильские острова указаны как часть Японии . При этом дипломаты пояснили, что Япония всегда обозначала спорные территории как свои, несмотря на недовольство России пишет газета «Известия».

По данным издания, на официальном видео G20, прошедшего 28–29 июня в Осаке, Южные Курилы указаны как часть Японии, ролик с картой был размещен также канале японского премьер-министра на YouTube и транслировался на всех площадках саммита.

Япония «всегда и на всех картах без всяких исключений» обозначала Южные Курилы как свою территорию, пояснил изданию источник в российских дипломатических кругах.

«Это отвечает их законам. Есть, например, закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» 1982 года, к которому в 2009 году были приняты поправки, в них Южные Курилы были названы исконной японской территорией», — рассказал он.

В свою очередь представители Совета Федерации в комментариях газете отметили, что подобное поведение на крупной международной встрече «вынос сора из избы», однако делать его предметом дипломатического скандала не стоит.

«Со стороны организаторов, я считаю, крайне неправильно выносить внутренние споры между РФ и Японией на международное мероприятие типа G20», — подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

При этом, по мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова , «к случаю с японскими картами надо относиться философски» и бессмысленно «превращать этот случай в какой-то невралгический узел».

По данным РИА»Новости», Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа до сих пор остается вопрос об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва отмечает, что острова стали частью территории СССР по итогам войны, а российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.