На официальном видео саммита G20, проходившего в Осаке, Южные Курильские острова указаны как часть Японии. При этом дипломаты пояснили, что Япония всегда обозначала спорные территории как свои, несмотря на недовольство России, пишет газета «Известия».
По данным издания, на официальном видео G20, прошедшего 28–29 июня в Осаке, Южные Курилы указаны как часть Японии, ролик с картой был размещен также канале японского премьер-министра на YouTube и транслировался на всех площадках саммита.
Япония «всегда и на всех картах без всяких исключений» обозначала Южные Курилы как свою территорию, пояснил изданию источник в российских дипломатических кругах.
«Это отвечает их законам. Есть, например, закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» 1982 года, к которому в 2009 году были приняты поправки, в них Южные Курилы были названы исконной японской территорией», — рассказал он.
В свою очередь представители Совета Федерации в комментариях газете отметили, что подобное поведение на крупной международной встрече «вынос сора из избы», однако делать его предметом дипломатического скандала не стоит.
«Со стороны организаторов, я считаю, крайне неправильно выносить внутренние споры между РФ и Японией на международное мероприятие типа G20», — подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
При этом, по мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, «к случаю с японскими картами надо относиться философски» и бессмысленно «превращать этот случай в какой-то невралгический узел».
По данным РИА»Новости», Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа до сих пор остается вопрос об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва отмечает, что острова стали частью территории СССР по итогам войны, а российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.