Обсуждение любых вопросов, касающихся Украины, должны проходить только с участием самой Украины, отметил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, комментируя ход саммита G-20 в Японии, передает Интерфакс-Украина.
«Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа «Ничего об Украине — без Украины». Прямо накануне предыдущего саммита «Двадцатки», который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации. Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо и многими другими членами «Двадцатки». И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки — с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено», — отметил Порошенко, на телеканале «Украина» в воскресенье вечером.
Порошенко отметил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.
«Сейчас что-то изменилось? Сейчас — и мы видим эти риски — Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила — мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция «чем хуже — тем лучше». Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы», — отметил лидер «Европейской солидарности».