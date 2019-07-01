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Финляндия стала председателем ЕС 

RT на русском + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
С 1 июля Финляндия стала новым председателем в Евросоюзе. Согласно установленным правилам, она будет занимать данный пост до 31 декабря 2019 года.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
«Финляндия начинает своё председательство в Европейском союзе, и в этой роли мы сможем повлиять на будущее ЕС. Считается ли Финляндия маленьким или большим членом ЕС, зависит от нас. Будущее ЕС должно быть социальным, экономически и экологически устойчивым. В лозунге нашего председательства чётко сформулирована цель: «Устойчивая Европа — устойчивое будущее», — заявил премьер-министр страны Антти Ринне.
Финский премьер добавил, что ещё одним ключевым приоритетом председательства Финляндии является глобальное лидерство ЕС в борьбе с климатом.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск принял решение приостановить саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по кандидатурам в европейские институты.
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В мире , Европа , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , Финляндия
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