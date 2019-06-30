Умер художник Гильермо Мордилло

Аргентинский художник-карикатурист Гильермо Мордилло скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке ( Испания ).

Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы. Он работал для различных периодических изданий, мультипликации, телевидения и кино. Известность ему принесли юмористические красочные изображения на тему любви и спорта (в частности, футбола и гольфа). Мордилло является победителем многочисленных конкурсов карикатуристов. За всю свою карьеру он подготовил три выставки — в Париже, в Барселоне и в Пальма-де-Майорке.