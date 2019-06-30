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CNN призвала «назло Путину» приезжать в Грузию 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию.
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Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
"Те, кто ищет приключений и просто хочет сделать что-то назло президенту России Владимиру Путину — Грузии нужна ваша помощь", — пишет Кэткарт.
Он заявил, что сейчас "самое время" приехать и узнать о Грузии или вернуться туда еще раз.
Колумнист подчеркнул, что протесты в Грузии не направлены против россиян. По его словам, разногласия есть только с Кремлем.
Ранее сообщалось, что Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов.
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