CNN призвала «назло Путину» приезжать в Грузию

Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию

Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.

"Те, кто ищет приключений и просто хочет сделать что-то назло президенту России Владимиру Путину — Грузии нужна ваша помощь", — пишет Кэткарт.

Он заявил, что сейчас "самое время" приехать и узнать о Грузии или вернуться туда еще раз.

Колумнист подчеркнул, что протесты в Грузии не направлены против россиян. По его словам, разногласия есть только с Кремлем.

Ранее сообщалось, что Грузия потеряет до $300 млн в 2019 году от сокращения потока российских туристов.