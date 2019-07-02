Возобновлены торговые переговоры США и Китая 

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином уже начались.
Трамп уточнил, что переговорщики общаются как по телефонной связи, так и во время личных встреч. Договорённость о возобновлении переговоров была достигнута на встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20. Однако президент США отметил, что результаты сделки должны быть выгоднее для американской стороны, сообщает The Hill.
Как уже писал News.ru, министр экономического развития РФ Максим Орешкин полагает, что рынки отреагируют на торговое перемирие США и Китая очень умеренно, однако с некоторым успокоением.