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В партии Вакарчука рассказали об отборе кандидатов в Раду 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава партии «Голос» Юлия Клименко раскрыла механизм формирования партийного списка на выборах в Верховную Раду. Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».
«Процесс был очень быстр. Это практически было 2,5 недели нон-стоп работы, 24/7», — заявила она.
По словам Клименко, партия была открыта «абсолютно ко всем». Для того, чтобы стать кандидатом в следующий созыв Верховной Рады от «Голоса» необходимо было подать определенный комплект документов через интернет.
Она объяснила, что после этого человек проходил проверку по десяти критериям, включая репутационную. Окончательное решение принимал комитет из семи человек, в который входил и сам лидер партии Святослав Вакарчук на правах рядового члена.
Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос» 16 мая. По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Согласно данным последних социологических опросов, его партия набирает от семи до восьми процентов голосов.
Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады, избравшись в парламент на досрочных выборах в 2007 году. Однако он написал заявление о сложении полномочий уже через год, в 2008 году. Свое решение он объяснял тем, что не хотел играть по правилам «старой политики».
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Комментарии2
В мире , Украина , Выборы на Украине , Святослав Вакарчук , Юлия Клименко , Верховная Рада , Украинская правда
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