Еще одна страна задумалась о выходе из ПАСЕ из-за России

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В Эстонии призвали выйти из ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), входящей в правящую коалицию, призвал вынести на голосование в парламенте республики вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы (СЕ) из-за решения ПАСЕ восстановить Россию в правах.
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В EKRE заявили, что право голоса России в Совете Европы было восстановлено под «волевым руководством ведущих стран Европы». При этом Москва, утверждают в партии, «игнорировала все все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины, и продолжает нарушать международное право и устав Совета Европы», передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет», — говорится в заявлении партии.
Ранее первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме заявлял, что республике следует приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ — очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.
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В мире , Видео , Прибалтика , Совет Европы , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Эстония
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