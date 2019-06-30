Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

Пьяный военнослужащий ВСУ поджег блиндаж, запустив в нем сигнальную ракету, в результате трое его сослуживцев получили сильные ожоги, рассказали в самопровозглашенной ЛНР.

Как сообщает Луганский информационный центр, это произошло 28 июня на позиции 25-й бригады в районе населенного пункта Лопаскино. По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко,

разведка оборонного ведомства ЛНР периодически фиксирует подобные происшествия.

Ранее два военнослужащих ВСУ погибли, еще четверо получили сильные ожоги из-за возгорания блиндажей в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил».