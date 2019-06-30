Умерла советская актриса Елена Дембская

Народная артистка Украины , почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.

"Двадцать девятого июня 2019 года на 99 году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, Почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской", — говорится в сообщении.

По информации Горсовета Дембовская работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного с 1953. На его сцене актриса сыграла более 200 ролей.

"Память о талантливой актрисе, которая посвятила более 70 лет своей жизни служению Театру, Зрителю и Одессе, навсегда останется в сердцах благодарных одесситов. О времени прощания с Евгенией Дембской будет сообщено дополнительно", — отметили в мэрии.

По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.