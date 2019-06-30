«Пиар и шоу»: зачем Трамп вошел в КНДР

Президент США Дональд Трамп стал первым действующим американским лидером, который ступил на территорию Северной Кореи — он сделал это в воскресенье, 30 июня, когда встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между двумя Кореями и согласился возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры.

Два лидера тепло пожали друг другу руки и выразили надежду на мир — они встретились в третий раз за чуть более года на границе КНДР и Республики Корея.

Через несколько минут они вернулись на южнокорейскую сторону и присоединились к президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину для краткой беседы, затем Трамп и Ким провели встречу за закрытыми дверями, которая длилась почти час, передает Reuters.

«Встреча была очень хорошей, очень результативной … Мы договорились проработать детали. Посмотрим, что будет дальше», — сказал глава Белого дома.

Трамп пояснил, что обе стороны создадут команды для продолжения зашедших в тупик переговоров, направленных на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия, добавив, что он не торопится заключать сделку.

Ким же выглядел расслабленным и улыбчивым, когда разговаривал с Трампом среди толпы фотографов, помощников и телохранителей.

«Я был удивлен, увидев ваше сообщение о том, что вы хотите встретиться со мной», — сказал он Трампу, ссылаясь на субботнее предложение о встрече со стороны президента США, сделанное в сообщении в твиттере.

Ким добавил, что для всей его страны и для него лично будет большой честью, если Трамп посетит Пхеньян.

«Переступить эту черту было большой честью», — ответил Трамп, имея в виду свое краткое нахождение на в северокорейской стороне ДМЗ.

«Это великий день для всего мира. Мы сдвинули горы», — сказал он и признался, что лично ему не нравится сам факт введения санкций против КНДР.

Впрочем, в Москве пока относятся со скепсисом к дружбе США и КНДР.

«Перед поездкой в Осаку Трамп заявил, что встретится со многими, но только не с Кимом. Теперь он пожимает ему руку в Пханмучжоме. В этом весь Трамп: содержание ничто, пиар — все. Он свято соблюдает законы «нон-стоп шоу». Если проблему не решить, то хотя бы сделать эффектный ход», — пояснил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Несколькими днями ранее военная разведка США заявила, что лидер Северной Кореи не готов к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил директор разведывательного управления минобороны США Роберт Эшли.

«Ким Чен Ын не готов к денуклеаризации», — сказал он.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров высказался относительно денуклеаризации КНДР — по его словам, этот процесс должен охватить весь Корейский полуостров, а не только северную часть.

Такое заявление Лавров сделал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам его переговоров с китайским коллегой Ван И. Российский дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин приветствуют диалог между США и КНДР, который должен проходить поэтапно и на основе взаимности и открытости.

В апреле нынешнего года состоялась беседа президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына, которая была «обстоятельной» и затронула несколько важных тем. Об этом Путин заявил по итогам встречи, передает НСН.

«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — заявил российский лидер.

По словам Путина, он обсудил с Ким Чен Ыном обстановку на Корейском полуострове и денуклеаризацию.

«Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение», — отметил президент РФ.

Двусторонний саммит проходил в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Встреча Путин и Кима продолжалась около двух часов.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил надежду на то, что встреча Путина и Кима поможет урегулированию на Корейском полуострове. По его словам, Россия и КНДР являются дружественными соседями Китая. Он также добавил, что Пекин рад укреплению отношений между Москвой и Пхеньяном.