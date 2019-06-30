Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

На опубликованных в твиттере кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Бросив мимолетный взгляд на канадского премьера, Болсонару повернулся к нему спиной, чтобы поприветствовать другого соседа по столу.

Трюдо опустил руку, продолжая смотреть бразильскому лидеру в спину.

Форум "Двадцатки" проходил 28-29 июня в японской Осаке. Кроме традиционных членов G20 мероприятие посетили представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.