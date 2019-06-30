Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо "на полях" G20 в Осаке.
На опубликованных в твиттере кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Бросив мимолетный взгляд на канадского премьера, Болсонару повернулся к нему спиной, чтобы поприветствовать другого соседа по столу.
Трюдо опустил руку, продолжая смотреть бразильскому лидеру в спину.
Форум "Двадцатки" проходил 28-29 июня в японской Осаке. Кроме традиционных членов G20 мероприятие посетили представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.
На саммите президент России Владимир Путин провел ряд двусторонних переговоров. В частности, он встретился с американским лидером Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьерой Терезой Мэй.