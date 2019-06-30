Грузинская певица пожалела о выступлении в России

«Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там», — сказала она.

Накануне певица приняла участие в шествии и митинге с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, сообщают «Новости-Грузии».

«Ни у кого нет права вести себя с гражданами так, как повел себя Гахария. Поэтому, министр, я очень прошу — проявите мужество и уходите», — сказала Рачвелишвили..

Она также исполнила грузинскую патриотическую песню «Эрио бичебо».

Массовые акции протеста начались в Грузии 20 июня. Они были спровоцированы реакцией на визит российских депутатов, а затем переросли в протесты против действующих властей.