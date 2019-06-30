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Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: @mariinsky.ru
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там», — цитирует певицу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».
Она поддержала многодневные акции в Тбилиси, которые начались после визита в страну депутатов Госдумы России 20 июня на сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия.
В Москве Рачвелишвили выступала в 2014 году на концерте «Звезд мировой оперы». 35-летняя оперная дива получила музыкальное образование на родине и в Академии Ла Скала в Милане. Рачвелишвили прославилась исполнением партий в ведущих оперных театрах — в Париже, Лондоне, Нью-Йорке.
Начавшиеся с антироссийских лозунгов акции в Тбилиси переросли во внутригрузинское противостояние. Сейчас основное требование митингующих — отставка главы МВД Георгия Гахария за то, что некоторые спецназовцы превысили полномочия во время разгона демонстрации 20 июня, начавшейся попыткой штурма парламента.
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В мире , Кавказ , Анита Рачвелишвили , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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