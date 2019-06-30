Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

«Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там», — цитирует певицу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

Она поддержала многодневные акции в Тбилиси, которые начались после визита в страну депутатов Госдумы России 20 июня на сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия.

В Москве Рачвелишвили выступала в 2014 году на концерте «Звезд мировой оперы». 35-летняя оперная дива получила музыкальное образование на родине и в Академии Ла Скала в Милане. Рачвелишвили прославилась исполнением партий в ведущих оперных театрах — в Париже, Лондоне, Нью-Йорке.