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Трамп надеется на очередную встречу с Ким Чен Ыном 

RT на русском + ещё 52 18 минут назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся ранее встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
«У нас была прекрасная встреча, он выглядел очень хорошо и был в хорошей форме. Жду, когда в скором времени смогу увидеть его вновь», — написал он в своём Twitter.
При этом, по словам Трампа, перед очередным возможным раундом переговоров на высшем уровне представители Вашингтона и Пхеньяна продолжат поддерживать контакт с целью разработки решений для урегулирования существующих проблем.
30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне.
Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил произошедшее.
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В мире , Чен Ким , Александр Воронцов , Дональд Трамп , Институт востоковедения , КНДР , США
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