Трамп надеется на очередную встречу с Ким Чен Ыном 

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся ранее встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
«У нас была прекрасная встреча, он выглядел очень хорошо и был в хорошей форме. Жду, когда в скором времени смогу увидеть его вновь», — написал он в своём Twitter.
При этом, по словам Трампа, перед очередным возможным раундом переговоров на высшем уровне представители Вашингтона и Пхеньяна продолжат поддерживать контакт с целью разработки решений для урегулирования существующих проблем.
30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне.
Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил произошедшее.