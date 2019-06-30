Додон поздравил Влах с победой на выборах башкана Гагаузии 

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Ирину Влах, которая заявила о своей победе на выборах главы Гагаузской автономии.
Додон сообщил, что «можно с уверенностью сказать» о переизбрании Влах башканом региона.
Голоса еще полностью не подсчитаны, но предварительные данные свидетельствуют, что победу на выборах одержала Влах, передает ТАСС.
«Предварительно, я понимаю, что мы с вами победили», — заявила она, призвав своих соперников признать результаты выборов.
Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом правительства Молдавии.
Влах выступает за укрепление отношений Молдавии с Россией и СНГ.