Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Разговор на повышенных тонах начался после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми.

"Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом", — заявил Саакашвили.

На это депутат поинтересовался, не желает ли его оппонент поехать на родину, где против него завели уголовное дело.

"А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии", — спросил Ляшко.

Саакашвили в ответ заявил, что он "построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко". После этого политики продолжали кричать на друг друга в течение минуты, несмотря на попытки ведущего передачи их успокоить.