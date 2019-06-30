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Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: ТАСС
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Разговор на повышенных тонах начался после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми.
"Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом", — заявил Саакашвили.
На это депутат поинтересовался, не желает ли его оппонент поехать на родину, где против него завели уголовное дело.
"А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии", — спросил Ляшко.
Саакашвили в ответ заявил, что он "построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко". После этого политики продолжали кричать на друг друга в течение минуты, несмотря на попытки ведущего передачи их успокоить.
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В мире , Олег Ляшко , Михаил Саакашвили , Верховная Рада , Грузия
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