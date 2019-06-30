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Команда Зеленского готовится к «продаже Украины» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что команда главы государства Владимира Зеленского ведёт подготовку к «продаже страны».
Сегодня у инвесторов очень большой переизбыток денег в мире. Отрицательные ставки в Европе по депозитам, в Америке супер много денег и все ищут тайные залежи возможностей, — сказал он в эфире телеканала «Наш».
При этом политик подчеркнул, что команда Зеленского стремится подать зарубежным инвесторам сигналы о скрытых возможностях страны, после которого деньги «придут сами».
Ранее News.ru писал о том, что Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил Европейский союз в получении выгоды от событий, происходящих на Украине. По его словам, Киев под давлением принял различные законопроекты, наносящие серьёзный вред Украине. В качестве примера политик назвал снятие моратория на вывоз леса-кругляка и упрощение въезда украинцев в Европу, которые массово устремились туда на заработки.
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В мире , Евгений Мураев , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада
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