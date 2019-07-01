Националисты отпраздновали тысячелетие Украины

Объединенные силы националистов провели во Львове Марш тысячелетия украинского государства. Об этом лидер партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок написал в своем Facebook.

«По улицам Львова прошло шествие, к которому присоединились активисты националистических организаций и рядовые львовяне. Большинство присутствующих по случаю праздника оделись в вышиванки», — говорится в сообщении.

Мероприятие было приурочено к 78 годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года.

По словам Тягнибока, участники акции собрались для того, чтобы предотвратить «реванш пророссийских антиукраинских сил».

30 июня 1941 бандеровское крыло Орагнизации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) объявило о создании украинского государства. Украинское правительство возглавил соратник Степана Бандеры Ярослав Стецько, известный антисемитскими взглядами. Члены ОУН планировали провести на западной Украины этнические чистки.

После принятия декларации о восстановлении Украинской государственности в городе произошел так называемый «львовский погром», в котором приняли участие члены ОУН. В ходе погрома местных евреев ловили, избивали, подвергали издевательствам на улицах города, а затем расстреливали. Жертвами погрома стали несколько тысяч евреев.