В Ираке ликвидировали пять боевиков ИГ

"Двадцать седьмая бригада восьмого подразделения штаба операций аль-Джазиры ликвидировал группу из пятерых боевиков ИГ*, пытавшихся проникнуть в Ирак через границу с Сирией к северу от района Трифауи", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что граница с Сирией находится на постоянном контроле для предотвращения подобных инцидентов.

*Запрещенная в России террористическая организация