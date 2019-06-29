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В Ираке ликвидировали пять боевиков ИГ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иракские силовики в субботу ликвидировали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, пытавшихся попасть в страну из Сирии, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.
"Двадцать седьмая бригада восьмого подразделения штаба операций аль-Джазиры ликвидировал группу из пятерых боевиков ИГ*, пытавшихся проникнуть в Ирак через границу с Сирией к северу от района Трифауи", — сообщила пресс-служба.
Отмечается, что граница с Сирией находится на постоянном контроле для предотвращения подобных инцидентов.
*Запрещенная в России террористическая организация
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