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Климкин назвал «главную проблему» для Киева после возвращения России в ПАСЕ 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: © EPA/TIM BRAKEMEIER
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Европа и Россия могут попытаться договариваться за спиной Украины, назвав это главной проблемой для Киева после восстановления права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.
"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных", — написал Климкин, назвав восстановление прав делегации РФ "изменой Европы".
Однако, по словам главы МИД, для Украины "главная проблема" заключается в другом. "Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", — отметил он.
Как утверждает министр, сейчас "в кулуарах можно услышать разговоры" о том, что ситуация вокруг Украины является "общей ответственностью" России и Европы, поэтому "должны быть и общие действия". "На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать", — считает Климкин. По его мнению, этому будет способствовать в том числе неопытность новых украинских властей. "И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу", — утверждал глава МИД Украины.
В среду участники летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша. После голосования в среду делегация Украины демонстративно покинула сессию, заявив, что решение о дальнейшем участии страны в работе ПАСЕ будет принимать уже новая Верховная рада.
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В мире , Павел Климкин , МИД , Совет Европы , Верховная Рада , Киев
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