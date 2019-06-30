Климкин назвал «главную проблему» для Киева после возвращения России в ПАСЕ

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных", — написал Климкин, назвав восстановление прав делегации РФ "изменой Европы".

Однако, по словам главы МИД, для Украины "главная проблема" заключается в другом. "Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", — отметил он.

Как утверждает министр, сейчас "в кулуарах можно услышать разговоры" о том, что ситуация вокруг Украины является "общей ответственностью" России и Европы, поэтому "должны быть и общие действия". "На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать", — считает Климкин. По его мнению, этому будет способствовать в том числе неопытность новых украинских властей. "И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу", — утверждал глава МИД Украины.