СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца

Встреча лидеров "Группы двадцати" прошла 28-29 июня в японской Осаке.

فيديو 🔴

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خلال اجتماعات قمة العشرين..



شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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. #محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين

. pic.twitter.com/c5K9OFaE8v— خبر عاجل (@AjelNews24) 29 июня 2019 г. В короткой видеозаписи, которую распространил саудовский новостной портал "Хабр аль-Аджиль", видно, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца. Бен Сальман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.

В недоумении принц быстро поворачивает голову в другую сторону и видит уже отошедшего Трампа, который кивнул бен Сальману.

Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.