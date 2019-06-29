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СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Reuters
Саудовские СМИ показали, как президент США Дональд Трамп попытался разыграть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время заседания "Большой двадцатки" в Японии.
Встреча на G20: Трамп пошутил над Путиным
Встреча лидеров "Группы двадцати" прошла 28-29 июня в японской Осаке.
В короткой видеозаписи, которую распространил саудовский новостной портал "Хабр аль-Аджиль", видно, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца. Бен Сальман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.
В недоумении принц быстро поворачивает голову в другую сторону и видит уже отошедшего Трампа, который кивнул бен Сальману.
Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.
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Комментарии2
В мире , США , Дональд Трамп , Саудовская Аравия , Япония
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