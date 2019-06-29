Саудовские СМИ показали, как президент США Дональд Трамп попытался разыграть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время заседания "Большой двадцатки" в Японии.
Встреча лидеров "Группы двадцати" прошла 28-29 июня в японской Осаке.
В короткой видеозаписи, которую распространил саудовский новостной портал "Хабр аль-Аджиль", видно, как Трамп, проходя к своему месту в зале заседаний, слегка трогает за плечо сидящего к нему спиной наследного принца. Бен Сальман сразу оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.
فيديو 🔴
.
.
خلال اجتماعات قمة العشرين..
شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
.
. #محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين
. pic.twitter.com/c5K9OFaE8v— خبر عاجل (@AjelNews24) 29 июня 2019 г.
В недоумении принц быстро поворачивает голову в другую сторону и видит уже отошедшего Трампа, который кивнул бен Сальману.
Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.