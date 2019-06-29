Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Митингующие в Тбилиси начали в субботу массовое шествие, отмечая десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает корреспондент РИА Новости.
Участники шествия проходят по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы, они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью "Уходи!" В шествии принимают участие оппозиционные партии и их сторонники, также жители из регионов.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Ранее митингующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который уже покинул пост. Вместе с этим были выдвинуты дополнительные требования — проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, освобождение задержанных активистов и отставка главы МВД. Все требования, кроме отставки министра, выполнены.
Последние новости
«Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Комментарии1
В мире , Кавказ , Георгий Гахария , Ираклий Кобахидзе , ЕС , МВД , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане93
Русским потребовали вернуть права в Восточной Европе53
Путин помог растерявшейся Меркель393
Названо условие расплаты России перед Советом Европы122
США перебросили морскую пехоту в порт Одессы12
Видео
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
02:11
Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане
Происшествия В мире
00:29
В Москве замечен зеленый голубь
Новости Москвы
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
00:11
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа
Общество
01:20
Военное шоу «Вежливые люди» на форуме «Армия-2019»
Армия
00:34
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Шоу-бизнес
03:58
Названо условие расплаты России перед Советом Европы
Политика
00:33
Путин помог растерявшейся Меркель
Политика
10:01
У Путина состоялся непростой диалог с Абэ
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение