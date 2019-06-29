Митингующие в Тбилиси начали в субботу массовое шествие, отмечая десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает корреспондент РИА Новости.
Участники шествия проходят по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы, они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью "Уходи!" В шествии принимают участие оппозиционные партии и их сторонники, также жители из регионов.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Ранее митингующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который уже покинул пост. Вместе с этим были выдвинуты дополнительные требования — проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, освобождение задержанных активистов и отставка главы МВД. Все требования, кроме отставки министра, выполнены.