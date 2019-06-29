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В ФРГ потребовали отменить санкции против России 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг осудила антироссийские санкции. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.
По ее словам, санкции против России привели к тому, что российское государство смогло самостоятельно обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией.
При этом, добавила политик, немецкие фермеры теперь не могут поставлять на российские рынки свои продукты.
В связи с этим она призвала постепенно отменить санкции против России.
Ранее сообщалось, что Франция допустила отмену санкций против России.
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