В ФРГ потребовали отменить санкции против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг осудила антироссийские санкции. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.

По ее словам, санкции против России привели к тому, что российское государство смогло самостоятельно обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией.

При этом, добавила политик, немецкие фермеры теперь не могут поставлять на российские рынки свои продукты.

В связи с этим она призвала постепенно отменить санкции против России.

Ранее сообщалось, что Франция допустила отмену санкций против России.