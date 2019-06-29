«Предательство Америки»: Трампа уничтожили за встречу с Путиным

Осаке завершился саммит G20. И хотя он получился достаточно насыщенным, американские СМИ оставили практически все события форума за скобками, сосредоточив внимание лишь на шутке Дональда Трампа о «вмешательстве» в выборы в разговоре с Владимиром Путиным . А вот экс-президент Украины увидел во встрече Путина и Трампа «тревожный звонок» для Киева . О чем еще писали за рубежом, — в обзоре «Газеты.Ru».

Для большинства американских СМИ главным событием саммита G20 стала даже не сама по себе встреча президентов США России Дональда Трампа и Владимира Путина, а шутливый тон главы Белого дома, с которым он говорил о «российском вмешательстве» в предстоящие в 2020 году выборы. На вопрос репортера, будет ли Трамп обращаться к России с требованием не делать подобного, американский президент в шутливом тоне обратился к российскому коллеге: «Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста».

Как отмечает The New York Times, этими словами «он вызвал новый фурор по поводу своего слишком любезного подхода к России и вернул к жизни старые вопросы, которые преследовали его с тех пор, как он вступил в должность». Слова Трампа, который надеялся, что расследование осталось позади, а отношения Москвы и Вашингтона удастся, наконец, «перекалибровать», вновь вызывают внимание демократов, пишет газета.

«Издеваться над самой идеей заявить иностранной державе, уже пытавшейся вмешаться в наши выборы, не делать это снова, является верхом безответственности Трампа. Это также равносильно открытому приглашению России повторить это еще раз», — вторит аналитик CNN Крис Силлиза.

«Трамп, действительно, сказал российскому президенту на этот раз не вмешиваться. Но это была совсем не та надежная защита американской демократии, которую многие ждали от лидера США», — иронизирует журнал Vox и тут же переходит на серьезный тон.

«Но вмешательство России — личное больное место для Трампа, который видит в этом недействительность и делегитимизацию своей победы в 2016 году», — добавляет издание.

Politico, в свою очередь, обращает внимание, что, несмотря на то, что у Трампа был шанс соблюсти дистанцию в общении с Путиным, он этого не сделал.

Кстати, это действительно стало достаточно тонким местом встречи и, надо отметить, на подобное поведение Трампа обращают внимание не впервые: во время саммита в Хельсинки президента США тоже обвиняли, что тот не удержал отстраненного тона.

В этот же раз, по мнению Miami Herald, Трамп и Путин и вовсе держались «как старые друзья», которые «легко воспринимают вмешательство в выборы.

Ведущие американские СМИ также обозлены и на другую шутку Трампа в общении с Владимиром Путиным. Глава Белого дома за время короткого появления перед прессой успел кинуть российскому коллеге фразу: „Избавься от них“ (журналистов. — „Газета.Ru“). „Фальшивые новости — это классный термин. У вас в России нет этой проблемы, а у нас есть“. В ответ президент России сказал, что в его стране также есть такая проблема.

Издание The Washington Post расценило подобные заявления как „предательство Америки“.

Не остался в стороне бывший президент Украины Петр Порошенко . В своем фейсбуке он написал, что этот разговор между Путиным и Трампом стал первым, о котором никто не уведомил украинскую сторону телефонным звонком.

»И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — написал Порошенко.

Он добавил, что на протяжении последних пяти лет такое поведение никому и в голову бы не пришло, так как в прошлом западные страны координировали свою позицию с Украиной.

Однако подобная реакция Порошенко уже становится традиционной для него, поскольку он использует каждый шаг навстречу России со стороны зарубежных партнеров для того, чтобы обвинить нового украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот не пользуется авторитетом в Европе, а страны Запада начинают постепенно пересматривать свои отношения с Москвой.