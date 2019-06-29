Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон рассказал о переговорах с Путиным 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что обсудил на встрече в Осаке с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине и сообщил, что в ближайшие недели запланирована их новая двусторонняя встреча.
"С президентом Путиным мы обсудили разные кризисы, о которых я только что сказал, в том числе на Украине. Я хотел бы, чтобы мы продвинулись конкретно в ближайшие недели, чтобы на уровне глав государств и правительств провести встречи в "нормандском формате"", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.
Вместе с тем он подчеркнул, что не надо проводить встречу в "нормандском формате" только ради встречи. "Я об этом сказал очень четко президенту Путину. Это предполагает, что произойдет эволюция по принятым позициям", — добавил французский лидер.
"Наши команды, как и наши министры, встретятся, чтобы продолжить беседу в последующие недели. И мы в последующие недели будем иметь новую встречу с президентом Путиным по этим вопросам", — добавил Макрон.
Последние новости
«Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Комментарии
В мире , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Осака , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настроена жестко»: Путин о встрече с Мэй24
Несмотря на запрет: Гаврилов поедет в Грузию72
«Это сложная ситуация»: Трамп о российских С-40027
У «Слуги народа» обнаружили двойное гражданство511
Прорыва нет: Путин об итогах саммита G204
Видео
00:50
«Настроена жестко»: Путин о встрече с Мэй
Политика В мире
01:27
У «Слуги народа» обнаружили двойное гражданство
В мире Украина
00:11
Меркель сверила часы с Путиным и растерялась
В мире
00:56
Самолет-призрак: почему МС-21 не взлетел
Войска Армия
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника