Макрон рассказал о переговорах с Путиным

"С президентом Путиным мы обсудили разные кризисы, о которых я только что сказал, в том числе на Украине. Я хотел бы, чтобы мы продвинулись конкретно в ближайшие недели, чтобы на уровне глав государств и правительств провести встречи в "нормандском формате"", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

Вместе с тем он подчеркнул, что не надо проводить встречу в "нормандском формате" только ради встречи. "Я об этом сказал очень четко президенту Путину. Это предполагает, что произойдет эволюция по принятым позициям", — добавил французский лидер.