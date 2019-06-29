Меркель сверила часы с Путиным и растерялась

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Меркель потерялась во времени и пространстве 

Lenta.ru 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель запуталась во времени и пространстве после беседы с президентом России Владимиром Путиным. На видео обратил внимание Telegram-канал «Пул №3».
На кадрах видно, как Меркель сначала сверяет часы с Путиным, а затем теряется и не знает, куда идти.
Ранее, 18 июня, сообщалось о том, что канцлеру Германии стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Лидеры двух стран стояли на красной дорожке в ожидании гимнов. В какой-то момент канцлера начало необъяснимо трясти. Она попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук. Позже Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия
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