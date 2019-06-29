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Меркель на встрече с Путиным выглядела бодро 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель, ранее на ряде официальных мероприятий чувствовавшая недомогание, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках G20 выглядела бодро.
На переговоры она пришла в светло-розовом пиджаке и черных брюках.
После рукопожатия лидеры еще некоторое время пообщались, стоя, а затем продолжили беседу с участием делегаций, но без камер.
Ранее Меркель неоднократно испытывала приступы дрожи в ходе официальных мероприятий. Например, 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза в ходе исполнения государственных гимнов. Позднее Меркель объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
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