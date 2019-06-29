Меркель на встрече с Путиным выглядела бодро

На переговоры она пришла в светло-розовом пиджаке и черных брюках.

После рукопожатия лидеры еще некоторое время пообщались, стоя, а затем продолжили беседу с участием делегаций, но без камер.