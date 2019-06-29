Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что верховный суд Украины поддержал его партию в споре с ЦИК , так что "Движение новых сил" идет на выборы в Верховную раду Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию. Апелляционный административный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии. Комиссия обжаловала решение суда. "Мы победили, выиграли суд и идем на выборы!" — написал Саакашвили в Facebook, комментируя решение суда по апелляции ЦИК. Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.