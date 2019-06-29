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Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что верховный суд Украины поддержал его партию в споре с ЦИК, так что "Движение новых сил" идет на выборы в Верховную раду.
Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию. Апелляционный административный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии. Комиссия обжаловала решение суда.
"Мы победили, выиграли суд и идем на выборы!" — написал Саакашвили в Facebook, комментируя решение суда по апелляции ЦИК.
Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Михаил Саакашвили , Центризбирком России , Верховная Рада , Грузия
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