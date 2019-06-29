Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко насторожило, что Киеву не сообщили о встрече Путина и Трампа 

360tv.ru + ещё 1 16 минут назад
Фото: Reuters
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «очень тревожным звонком» тот факт, что Вашингтон не предупредил Киев о встрече президентов России и США на саммите в Осаке.
Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.
«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — заявил бывший глава государства.
По его словам, за последние пять лет, во времена его правления, «никому и в голову не пришло» бы вести переговоры с Москвой без Киева.
«Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами», — уточнил Порошенко.
Владимир Путин и Дональд Трамп около полутора часов обсуждали в Осаке на саммите «Большой двадцатки» двусторонние отношений и ситуацию в мире.
Известно, что они обозначили свою готовность обсуждать острые вопросы и настроены на диалог, хотя их позиции «далеко не идентичны».
360tv.ru: последние новости
«Начинается анекдот»: депутат Рады рассказал об идее перенести столицу Украины «Может дорого стоить российской стороне»: американский эксперт ‐ о встрече Путина и Трампа Зеленский обратился к Путину по‐русски и попросил вернуть украинских моряков
Комментарии3
В мире , Политика , Украина , Петр Порошенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Киев , Осака , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон назвал третьего «отравителя» Скрипалей46
Британский журналист пожалел, что перебил Путина207
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии23
МЧС экстренно предупредило москвичей
Глава МИД Испании объяснил слова о России-"враге"1
Видео
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
01:38
Московская погода побила три рекорда
Погода Новости Москвы
05:13
«Очень глупо»: Трамп о встрече с Путиным
В мире
03:48
Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева
В мире Украина
01:51
Британский журналист пожалел, что перебил Путина
Политика
00:59
Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии
В мире Кавказ
00:20
Кадыров отреагировал на слова Путина о предательстве
Политика
00:34
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»
Шоу-бизнес
04:11
Шатунова экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение