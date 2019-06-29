Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «очень тревожным звонком» тот факт, что Вашингтон не предупредил Киев о встрече президентов России и США на саммите в Осаке.
Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.
«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — заявил бывший глава государства.
По его словам, за последние пять лет, во времена его правления, «никому и в голову не пришло» бы вести переговоры с Москвой без Киева.
«Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами», — уточнил Порошенко.
Владимир Путин и Дональд Трамп около полутора часов обсуждали в Осаке на саммите «Большой двадцатки» двусторонние отношений и ситуацию в мире.
Известно, что они обозначили свою готовность обсуждать острые вопросы и настроены на диалог, хотя их позиции «далеко не идентичны».