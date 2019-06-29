Порошенко насторожило, что Киеву не сообщили о встрече Путина и Трампа

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — заявил бывший глава государства.

По его словам, за последние пять лет, во времена его правления, «никому и в голову не пришло» бы вести переговоры с Москвой без Киева.

«Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами», — уточнил Порошенко.

Владимир Путин и Дональд Трамп около полутора часов обсуждали в Осаке на саммите «Большой двадцатки» двусторонние отношений и ситуацию в мире.

Известно, что они обозначили свою готовность обсуждать острые вопросы и настроены на диалог, хотя их позиции «далеко не идентичны».