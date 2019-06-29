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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Reuters
«Би-би-си» раскрыло подробности пребывания в Лондоне Дениса Сергеева, который предположительно является сотрудником ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба ВС России) и якобы имеет отношение к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.
Bellingcat
По данным издания, Сергеев носит звание генерал-майора. Независимые источники заявили «Би-би-си», что он руководил операцией в Солсбери и связывался с командованием в Москве.
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. 3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.
Из данных биллинга мобильного телефона Сергеева стало известно, что во время поездки в Лондон он звонил только на один телефонный номер, который мог принадлежать его связному в ГРУ. Телефон несколько лет не имел владельца и уникального международного номера для идентификации устройства (IMEI).
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Комментарии25
В мире , Происшествия , Денис Сергеев , Сергей Скрипаль , Александр Петров , Генштаб , ГРУ , BBC News , Bellingcat
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