Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Bellingcat

По данным издания, Сергеев носит звание генерал-майора. Независимые источники заявили «Би-би-си», что он руководил операцией в Солсбери и связывался с командованием в Москве.

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. 3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.

Из данных биллинга мобильного телефона Сергеева стало известно, что во время поездки в Лондон он звонил только на один телефонный номер, который мог принадлежать его связному в ГРУ. Телефон несколько лет не имел владельца и уникального международного номера для идентификации устройства (IMEI).