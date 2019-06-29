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Фанатка пришла на концерт Пинк и родила через несколько минут 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: @dryhurst_chloe
У фанатки Пинк начались роды прямо во время концерта любимой певицы. Об этом сообщает издание Liverpool Echo News.
Отмечается, что у 32-летней Дениз Джонс, которая была почти на 37-й недели беременности, отошли воды за несколько секунд за того, как звезда начала исполнять первую песню Get The Party Started. Медики утверждают, что женщина смогла родить за несколько минут. По их словам, уже на четвертой минуте выступления Пинк на свет появилась новорожденная девочка.
«Я все еще в полном шоке и немного расстроена, что пропустила концерт. Но я не могу быть счастливее!» — поделилась Джонс.
Она рассказала, что хотела назвать дочь Долли Луиз, однако в итоге ей дали имя Долли Пинк.
Хлоя Драйхерст, племянница Джонс, опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографию матери с ребенком и отметила, что те чувствуют себя отлично. Она также поблагодарила врачей, которые принимали роды.
В 2013 году жительница британского города Лестера Хайди Уэссон родила ребенка во время концерта рок-группы The Rolling Stones на фестивале «Гластонбери».
«На «Гластонбери» уже рождались дети, многие из них выросли и самостоятельно приезжают на фестиваль», — отреагировали представители мероприятия.
10-летний сын Уэссон выразил недовольство случившимся и заявил, что не хотел бы, чтобы в их семье появился ребенок-хиппи.
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В мире , Пинк
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