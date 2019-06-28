Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами

Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.

Образ Иванки Трамп дополнили элегантные туфли-лодочки белого цвета. Что касается ее отца Дональда, то для мероприятия президент США решил выбрать классику — черный костюм и белую рубашку, но при этом он добавил к этому ансамблю розовый галстук.

Фотографии с саммита G20 уже появились на странице самой Иванки в Instagram, а также в фанатских пабликах, посвященных семье Трамп.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что супруга президента США Мелания Трамп сопровождала мужа во время деловой поездки во Флориду в элегантном белом летнем платье и в необычных туфлях с принтом в красный горошек. Первая леди США известна своим оригинальным вкусом. Так, некоторые стилисты даже считают, что Мелания слишком ярко одевается для своего положения. Иванка Трамп, к слову, реже становится объектом критики со стороны экспертов.