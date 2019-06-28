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Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером сопровождала отца Дональда на саммите «большой двадцатки» или G20 в Японии.
Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.
Образ Иванки Трамп дополнили элегантные туфли-лодочки белого цвета. Что касается ее отца Дональда, то для мероприятия президент США решил выбрать классику — черный костюм и белую рубашку, но при этом он добавил к этому ансамблю розовый галстук.
Фотографии с саммита G20 уже появились на странице самой Иванки в Instagram, а также в фанатских пабликах, посвященных семье Трамп.
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что супруга президента США Мелания Трамп сопровождала мужа во время деловой поездки во Флориду в элегантном белом летнем платье и в необычных туфлях с принтом в красный горошек. Первая леди США известна своим оригинальным вкусом. Так, некоторые стилисты даже считают, что Мелания слишком ярко одевается для своего положения. Иванка Трамп, к слову, реже становится объектом критики со стороны экспертов.
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Комментарии1
В мире , США , Иванка Трамп , Джаред Кушнер , Япония
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