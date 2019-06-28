«В нормальной стране это нонсенс»: как МИД вредит Зеленскому

На предложение России по украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение госграницы, МИД Украины ответил отказом. Как оказалось, ведомство не сочло нужным координировать свои действия с Владимиром Зеленским , что вызвало недоумение у президента страны. Действовал ли Павел Климкин намеренно, или же он просто не смог сориентироваться в ситуации — непонятно. Однако со стороны Зеленский все больше выглядит как президент, который ничего не контролирует.

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему продолжает бороться с Верховной радой и кабинетом министров, которые контролируются людьми из окружения Петра Порошенко . В противостоянии с главой государства особых успехов добился глава украинского МИДа Павел Климкин.

На счету у дипломата уже несколько международных скандалов с участием Зеленского. Климкину, как никому другому, удается подорвать авторитет нового президента на мировой арене, при этом остается неясно, действительно ли политик преследует подобную цель.

Последний инцидент связан с достаточно трепетной для Киева темой — освобождением моряков ВМСУ, задержанных в Керченском проливе в конце прошлого года. Накануне Россия направила Украине ноту со своими предложениями по урегулированию ситуации.

Для Зеленского, который победил на выборах во многом благодаря красноречивым обещаниям «освободить пленных» и остановить войну в Донбассе, этот вопрос имеет особое значение. К тому же, эйфория от его яркой президентской кампании начинает спадать, и избиратели ждут от Зеленского выполнения предвыборных обещаний.

Однако украинский МИД ответил отказом.

«Считаем это предложение России неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву. В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков», — заявили в украинском МИДе.

Неадекватная реакция

Как выяснилось позже, ведомство не координировало свои действия с Зеленским, что стало поводом для публичных разборок между главой государства и министром иностранных дел. О том, что МИД не поставил президента в известность о своих намерениях по столь тонкому вопросу, сказал сам Зеленский 27 июня.

«Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета, а точнее сказать — из «Украинской правды». Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков, и про ноту ответа, который направил МИД», — рассказал президент в ходе брифинга.

Речь Зеленского была достаточно эмоциональной и агрессивной, а сам он выглядел раздраженным. Казалось, что главной темой брифинга станет возвращение России в ПАСЕ или же освобождение пленных из ДНР — результат трудов Виктора Медведчука , причем опять же без ведома Зеленского. Однако президент весь брифинг отчитывал Климкина, а темы ПАСЕ и пленных прозвучали лишь благодаря вопросам журналистов.

«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопросы жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому или нет», — возмущался украинский лидер.

Обрушился Зеленский и на депутатов Рады, которые отказались отправлять в отставку главу МИДа.

Однако такая реакция со стороны президента нанесла еще больший урон его репутации, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский . По мнению эксперта, тот факт, что глава государства собрал брифинг, чтобы публично пожаловаться журналистам на поведение министра иностранных дел, выставляет его в роли слабого лидера страны.

«Он искренне был возмущен, и не нашлось человека в его команде, который бы ему подсказал, что президент не должен публично жаловаться на своего подчиненного, что у него есть другие инструменты влияния на него. Он повел себя совсем неадекватно», — считает Погребинский.

Прозвучавшие от журналистов вопросы тоже не касались позитивных для президента моментов. По словам Зеленского, он неоднократно поднимал тему возвращения России в ПАСЕ в ходе встреч со своими западными коллегами. Вину же за произошедшее президент возложил на украинскую делегацию в Совете Европы и депутатов Верховной рады: «Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось».

Переговоры главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с лидерами ДНР/ЛНР касательно возврата пленных, несмотря на их позитивный результат, выглядят очередным примером несостоятельности президента.

Администрация президента вовсе отстранила Медведчука от переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. Однако, даже не принимая участия в этом процессе, политику удается возвращать украинских пленных на Родину.

Более того, когда Медведчук рассказал об освобождении четырех украинцев, он не стал замалчивать тот факт, что Зеленский не только не имеет отношения к этому, но и вообще ничего не знает о переговорах.

«Украина — большая, суверенная, европейская страна. Я не вижу, не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Это не вопрос личностей, это очень важное событие. Почему поднимаются вопросы возвращения пленных и окончания войны только под выборы? Спросите его!» — заявил Зеленский и покинул брифинг.

«Мне он не кажется таким идиотом»

Климкин не стал тянуть с ответом. Более того, глава МИД не стал ни раскаиваться, ни оправдываться. Вместо этого он вообще заявил, что не хочет работать с президентом.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас, как у Министерства иностранных дел Украины, были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по Международному трибуналу. Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по Международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция», — сказал Климкин.

О своем отношении к Зеленскому дипломат отказался говорить, однако намекнул все же на противоречия и несогласие с позицией президента по поводу России.

«Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии… Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», — заявил Павел Климкин.

Впрочем, по мнению Михаила Погребинского, глава украинского МИДа не преследовал цель выставить Зеленского в роли слабого президента. Павел Климкин просто не смог оценить правильно ситуацию, а советоваться с президентом не счел для себя нужным, считает эксперт.

«Климкин посчитал, что у него достаточно полномочий, он же искренне потом это утверждал, что у него достаточно полномочий, чтобы самому ответить на ноту. Ну, мне не кажется он таким идиотом.

Нота российского МИДа была, в значительной мере, сенсационным документом. Она предлагала Украине способ забрать этих ребят прямо сразу. Никто бы их не судил, главное было согласиться и остаться в выигрыше от этого всего. Климкин не думает о том, что это критически важный момент для Зеленского и позволил себе в хамском тоне ответить, игнорируя судьбу этих ребят», — считает эксперт.

В то же время, по мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко , эта история — спланированная акция украинского МИДа.

«В любой нормальной стране это нонсенс. Это повод, чтобы уйти в отставку всему правительству. Климкин подставляет Зеленского, это откровенная провокация. Я думаю, он преследует цель максимально напакостить Зеленскому. Климкин работает в команде Порошенко, видимо, ему что-то обещано», — считает эксперт.

Зеленский ограничен Радой

1 июля Верховная рада снова рассмотрит вопрос увольнения главы МИД. Павел Климкин подал прошение об отставке еще за три дня до инаугурации президента.

Однако, согласно конституции Украины, глава государства не может самостоятельно принимать решение об увольнении министров. Большую часть вопросов кадровых перестановок президент обязан согласовывать с Радой.

Зеленский, как верховный главнокомандующий, может назначать лишь командование армии и секретаря СНБО. Что же касается министра иностранных дел, то здесь полномочия президента ограничиваются лишь подачей прошения об увольнении или об утверждении кандидата на пост главы МИДа.

6 июня парламент Украины отказался принять отставку Павла Климкина. В Раду поступило два постановления об отставке — одно подали депутаты, а второе — президент. Однако лишь 141 и 137 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовали за то, чтобы уволить Климкина.

Спустя несколько дней Зеленскому пришлось повторно попросить Раду уволить главу МИДа и назначить на его место замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, который, к слову, входит в команду Порошенко и Климкина.

Причем в интервью для телеканала «1+1» Зеленский рассказал, что предлагал Климкину продолжить работу на посту министра иностранных дел, но тот отказался: «Я предлагал ему остаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику».

Тот факт, что Зеленский не собирался увольнять Климкина, вызывает некоторое удивление. Глава МИДа — один из ближайших соратников Петра Порошенко, он полностью разделял вектор внешней политики экс-президента и, скорее всего, действовал только с оглядкой на предыдущего лидера.

Инцидент с ответом российскому МИДу — уже не первый казус в отношениях между администрацией президента и ведомством.

В начале июня Владимир Зеленский отправился в свой первый тур по Евросоюзу в качестве президента. Для Украины крайне важны связи с Западом, над развитием которых во время своего президентства усердно работал Петр Порошенко.

Теперь же украинский лидер укрепляет и заводит новые связи с европейскими лидерами — поддержка Запада по-прежнему необходима для Киева и нового главы государства. Встречи с европейскими лидерами и чиновниками стали для Зеленского первой возможностью проявить и зарекомендовать себя.

После переговоров с главой Евросовета Дональдом Туском в официальном аккаунте администрации президента появилось заявление Зеленского, которое дословно повторяло слова Петра Порошенко со съезда его партии «Европейская солидарность».

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская Солидарность». Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера», — написал в своем фейсбуке пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко

Представитель президента Юлия Мендель заявила, что сходство выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко говорит о неизменности позиции Украины после смены главы государства. Однако в администрации президента обвинили именно МИД в подготовке и осуществлении подобной провокации.

Внешнеполитическое ведомство в ответ заявило, что готовило эти заявления еще для Порошенко, однако он не воспользовался ими во время своего президентства.

«На самом деле, Порошенко, насколько я понимаю, во время выступления или там, на съезде, или где, также использовал эти месседжи. Или они ему так понравились, я не знаю. Это месседжи, которые были подготовлены именно здесь — в МИДе. В плане последовательности месседжей — все прекрасно. В плане того, что есть какой-то момент для новой администрации (президента) — ни одного момента нет», — заявил Павел Климкин.

Инцидент с плагиатом, на самом деле, не кажется чем-то серьезным, однако небрежность, которую позволил себе МИД Украины во время первого зарубежного визита Зеленского в Евросоюз, говорит о многом.

Павел Климкин, как глава внешнеполитического ведомства, должен осознавать цену словам и понимать, к каким репутационным потерям могут привести те или иные заявления. Тем не менее, уже скоро он вновь нанес урон авторитету президента.

23 июня глава МИД Украины в эфире «5 канала» заявил о встрече Зеленского и Путина на полях G20: «Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин) произошли именно сейчас, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным».

Зеленский не приглашен на G20, как, впрочем, и его предшественник Порошенко, и многие другие лидеры. Однако только ему пришлось услышать об этом в публичном пространстве. После заявления Климкина Японии пришлось уточнять, что украинский лидер не получал приглашения на саммит.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД [Японии], ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию», — заявили в Токио.