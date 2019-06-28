Грузия наказала севшего не в то кресло депутата 

Министр внутренних дел Грузии Гергий Гахария пообещал не пускать в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова, выступившего в кресле спикера грузинского парламента. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать намерение Гаврилова снова посетить Грузию, Гахария заявил: «Не пустим».
При этом Гахария отметил, что фигура Гаврилова его сейчас интересует меньше всего.
20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов во главе с Гавриловым. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.