Грузия наказала севшего не в то кресло депутата

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать намерение Гаврилова снова посетить Грузию, Гахария заявил: «Не пустим».

При этом Гахария отметил, что фигура Гаврилова его сейчас интересует меньше всего.

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов во главе с Гавриловым. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.